Shades of Grey-Fans mit zu viel Geld werden bei Gwyneth Paltrow (47) fündig. Die Schauspielerin wurde mit ihrer Luxus-Lifestyle-Marke Goop zum Aushängeschild einer Bewegung irgendwo zwischen Self Care, Empowerment und Bergkristall-Hokuspokus. Viele Kritiker sehen in einigen Produkten aber mittlerweile eine echte Gesundheitsgefahr. Gynäkologen warnten etwa vor Vaginaleiern oder intimen Dampfduschen, die auf Goop angepriesen wurden. Doch Gwyneth lässt sich davon nicht beirren und bietet etwas Neues an: Sie verkauft jetzt auch ein BDSM-Fesselset für 1350 Dollar (umgerechnet knapp 1.200 Euro).

Der Artikel wurde auf der US-Goop-Seite in dem Geschenk-Guide “Lächerlich, aber großartig” angepriesen. Wie so häufig bei Goop-Artikeln fragt sich der kritische Konsument, wie der happige Preis bloß zustande kommt. Das Set der Lingerie-Marke Kiki de Montparnasse besteht nämlich lediglich aus Ledermanschetten für Arm- und Fußgelenke, vier Lederriemen mit Karabinerhaken und einem kleinen Lederpaddel.

Selbst bei bester Lederqualität scheinen die umgerechnet 1220 Euro in die Kategorie “Fantasiepreis” zu gehören. Aber das hat bei Gwyneth ja Tradition. Sie bietet gerade auch einen vergoldeten Vibrator für 3490 Dollar (umgerechnet circa 3160 Euro) an. Die Preise scheinen der Kundschaft allerdings nur wenig auszumachen: Das BDSM-Set ist aktuell bei Goop tatsächlich vergriffen.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Gwyneth Paltrow

Getty Images Gwyneth Paltrow in L.A. 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de