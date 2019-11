Peer Kusmagk (44) ist eine Last von den Schultern gefallen! Erst vor einigen Tagen beichtete der Schauspieler öffentlich, in der Vergangenheit ein schweres Alkoholproblem gehabt zu haben. In einem Interview berichtete er davon, öfter mal bis zu drei Flaschen Wein an einem Abend geleert zu haben. Mittlerweile sei er über seine Sucht hinweg. Dass er nun endlich über dieses dunkle Kapitel seines Lebens gesprochen hat, erleichtere Peer ungemein!

Das verriet der aktuelle Dancing on Ice-Kandidat im Gespräch mit Kukksi. "Es ist ein ganz wunderbares Gefühl, nicht mehr ein solches Geheimnis damit herumzutragen", sagte der Zweifachpapa erfreut. Mit seinem Alkohol-Geständnis wolle er alle dazu animieren, sich ihren Problemen zu stellen und den ersten Schritt zu gehen. Aus Erfahrung wisse er, dass dieser immer der schwerste sei.

"Ich bin das lebende Beispiel dafür, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sein Leben neu auszurichten und das ist einfach ein tolles Gefühl", meinte Peer. Seine Stütze und Antrieb in Zeiten des Entzugs sei seine Frau Janni (29). Gegenüber Bild betonte der Moderator, dass sie ihm ein neues, unabhängiges, sportliches und glückliches Leben ermöglicht habe.

gbrci / Future Image / Action Press Peer Kusmagk, Schauspieler und Moderator

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Peer Kusmagk in der dritten "Dancing on Ice"-Show im November 2019

Instagram / jannihonscheid Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kids Emil-Ocean und Yoko

