Caitlyn Jenner (70) nimmt den Gesang ihrer Tochter Kylie (22) auf die Schippe! Im vergangenen Oktober ging ein YouTube-Video der jungen Unternehmerin viral: In dem Clip sang sie ihrer Tochter Stormi Webster (1) das Lied "Rise and Shine" vor. Die Gesangseinlage kam offenbar nicht nur bei Kylies Fans, sondern auch bei ihrer Familie gut an: Caitlyn zitierte den positiven Songtext nun im Dschungelcamp!

In der britischen Ausgabe der Reality-TV-Show ist in diesem Jahr auch die 70-Jährige mit dabei und sorgte bei ihren Mitstreitern für gute Laune: Sie weckte die gesamte Mannschaft mit einem motivierenden Spruch und fügte zum Schluss die Worte "Rise and Shine" hinzu. Das amüsierte auch ihre frühere Stieftochter Kim Kardashian (39) offenbar so, dass sie den O-Ton auf ihrem Handy speicherte: "Ich habe es wirklich vor einigen Wochen aufgenommen und als Wecker gespeichert!", schrieb sie auf Twitter.

Kylies Songeinlage scheint zum beliebten Slogan im britischen Dschungelcamp zu avancieren: Als am vergangenen Mittwoch die Show-Moderatoren die TV-Camper besuchten, um zu verkünden, wer bei der nächsten Prüfung antreten muss, sorgten sie dabei auch für musikalische Unterhaltung: Ant McPartlin stimmte das Lied "Rise and Shine" an!

