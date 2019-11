Caitlyn Jenner (70) muss einiges ertragen! Aktuell ist die Reality-Bekanntheit in der britischen Version des Dschungelcamps zu sehen. Dort stellt sich das TV-Sternchen, das vor seiner Geschlechtsangleichung als Bruce bekannt war, den Herausforderungen des Trash-Formats und begeistert die Zuschauer mit seiner offenen und furchtlosen Art. Doch nun wollten die Macher der Sendung Caitlyn offenbar eins auswischen: Ein Show-Moderator scherzte über ihre Tochter Kylie (22).

Am Mittwochmorgen erschienen die beiden Gastgeber der Sendung in dem Camp, um den Teilnehmern mitzuteilen, wer in die nächste Prüfung muss. Dabei hatte Moderator Ant McPartlin ein fröhliches Lied auf den Lippen: "Rise and shine" flötete er den Insassen des TV-Urwalds entgegen. Mit diesen Zeilen wurde die Make-up-Unternehmerin Kylie kürzlich zu einem Netzhit. Das Publikum des Formats amüsierte sich darüber köstlich. "Ganz ehrlich: Meine Woche kann nach Ants 'Rise and shine'-Gesang vor Caitlyn Jenner nicht besser werden", meinte ein Twitter-User. Die 70-Jährige quittierte das Liedchen jedoch mit eisigem Schweigen.

Ob der Moderator Caitlyn so aus der Reserve locken wollte? Denn angeblich soll Kylie ihren Vater gebeten haben, in der Sendung nicht über sie zu sprechen. "Kylie ist sehr zerbrechlich und sensibel. Sie macht gerade eine schwere Zeit durch", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Vor Kurzem hatte sich das Model von ihrem Partner Travis Scott (28) getrennt, der auch Vater der gemeinsam Tochter Stormi (1) ist.

Instagram / kyliejenner Caitlyn, Kendall und Kylie Jenner

Anzeige

Backgrid Caitlyn Jenner in Australien, 2019

Anzeige

Image Press Agency / MEGA Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Anzeige

Was glaubt ihr, wollte der Moderator Caitlyn provozieren? Ganz klar! Nein, das glaube ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de