Achtung, dieser Schnappschuss lässt wohl zahlreiche Fan-Herzen höherschlagen! Seitdem Sarah Lombardi (27) Mama ist, teilt sie regelmäßig zuckersüße Aufnahmen von sich und ihrem Sohnemann Alessio (4). Erst kürzlich präsentierte die Sängerin ein cooles Foto ihres Knirpses und bewies damit, wie groß der Vierjährige mittlerweile schon geworden ist. Wenige Tage nach diesem Post legte die stolze Mami jetzt tatsächlich mit putzigem Alessio-Content nach!

Aktuell genießt das Mutter-Sohn-Duo eine Auszeit in den Bergen – neben ausreichend Kuschel-Sessions stehen für die zwei natürlich auch Rodel-Touren auf dem Programm. Während eines Ausflugs in den Schnee entstand offenbar dieses goldige Selfie. Und natürlich ließ die 27-Jährige das Bild nicht unkommentiert. "Kein Lächeln der Welt ist schöner als deins", hielt Sarah glücklich fest und verwies mit ihren Worten auf das strahlende Grinsen ihres Sohnes.

Der Beitrag kam bei den Followern so gut an, dass er innerhalb weniger Stunden fast 100.000 Mal gelikt wurde. Außerdem durfte sich die Das Supertalent-Jurorin über zahlreiche Komplimente freuen. Denn eines wird mit einem Blick in die Kommentarspalte deutlich: Die User sind ebenfalls ganz verzaubert von dem kleinen Alessio.

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi in Ischgl, Februar 2019

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi in Ischgl

Becher/WENN.com Sarah und Alessio Lombardi im April 2018

