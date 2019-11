Süßer Hinweis auf den kleinen Prinz George (6)! Die dritte Staffel der royalen Netflix-Serie The Crown, die am 17. November 2019 Premiere hatte, hält eine Überraschung parat. In einer der Folgen gibt es einen niedlichen Verweis auf den sechsjährigen Sohn von Prinz William (37) und Herzogin Kate (37). Im Fokus hierbei steht ein Kleidungsstück, das Royal-Fans wohl bekannt sein dürfte. Aber Achtung, nun folgt ein kleiner Spoiler!

In der siebten Folge der dritten Staffel trägt der Kinderschauspieler, der den jungen Prinz Andrew (59) spielt, genau den gleichen Pepa & Co-Mantel, den George 2016 trug. Gemeint ist der Tag des 25. Dezembers, an dem Prinz George mit seiner Familie die St. Marks Church in Bucklebury zum Weihnachtsgottesdienst besuchte. In der Folge verlässt der junge Andrew ebendiese Kirche mit Olivia Colman (45), die in der Serie Queen Elizabeth (93) spielt.

George ist zwar leider mittlerweile aus dem süßen zweireihigen Wollmantel herausgewachsen. Doch durch die optische Erwähnung in "The Crown" wird er den Zuschauern zumindest noch ein wenig länger im Gedächtnis bleiben.

Getty Images Prinz George im September 2017

Getty Images Prinz George und Prinz William zu Weihnachten 2016

