Julia Schulze kennt ihren jetzigen Partner schon länger! Die YouTuberin, die unter dem Namen Julita bekannt wurde, fand nach der Trennung von ihrem Verlobten Aurel in Florian Thiele eine neue Liebe. Ihr Glück krönte das Paar sogar mit gemeinsamem Nachwuchs, dem sie momentan entgegenfiebern. Im Promiflash-Interview plaudern die Turteltauben über ihre Beziehung und verraten: Sie haben beim zweiten Anlauf zueinandergefunden!

Gegenüber Promiflash offenbaren die werdenden Eltern, dass sie sich bereits vor einigen Jahren auf einer Kreuzfahrt kennengelernt hätten. Obwohl sie sich total ineinander verliebt hätten, habe es damals einfach nicht geklappt: "Ich war in der Schule, er in der Ausbildung, wir hatten beide kaum Geld, kaum Zeit, er hat in Berlin gewohnt, ich in Hamburg", erklärte der Webstar. Drei Jahre nach ihrer ersten Trennung hätten sie den Schritt in die Beziehung aber dann doch gewagt.

In der Zwischenzeit war Julia mit Aurel zusammen. Sie hatten zu den absoluten Traumpaaren gezählt – doch im September waren sie ein paar Monate nach der Geburt ihrer Tochter Mila mit dem Liebes-Aus an die Öffentlichkeit gegangen.

Instagram / julia.schulze_official Julia Schulze, Webstar

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Julia Schulze und Florian Thiel

Anzeige

Instagram / julita_fit YouTuberin Julita mit ihrem Verlobten Aurel und ihrer Tochter Mila

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de