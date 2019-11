Das YouTube-Sternchen Julita hat wunderbare Nachrichten! Seit rund einem Jahr ist Julia Schulze, wie die Influencerin mit bürgerlichem Namen heißt, wieder glücklich liiert: Nach der Trennung von ihrem ehemaligen Verlobten Aurel, dem Vater ihrer Tochter Mila, im September 2018, hat sie nun in Florian Thiele ihre bessere Hälfte gefunden. Und offenbar sind die beiden nun bereit, ihre kleine Familie zu vergrößern: Julia ist mit ihrem zweiten Baby schwanger!

Das verkündeten die beiden nun via Instagram: Mit Stieftöchterchen Mila auf seinen Schultern küsst Florian die schon kleine, aber sichtbare Wölbung seiner Partnerin. Dazu schreibt Julia überglücklich: "Wenn aus Liebe Leben wird, bekommt das Glück einen Namen. Florian und ich erwarten nach langem Basteln endlich ein Baby! Wir haben uns so sehr gewünscht, als Familie zu wachsen, und endlich wurden unsere Wünsche erhört." Auch Florian kann es immer noch kaum fassen, dass er wirklich bald Vater wird: "Ich bekomme mein Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht, denn nun ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen."

Julitas erstes Kind Mila sei aber noch zu klein, um zu verstehen, dass sie bald eine große Schwester sein wird. Der Wirbelwind war im Januar vergangenen Jahres auf die Welt gekommen. Wie weit Julia schon ist, ließen die beiden werdenden Eltern offen. Unter ihrer Verkündung freuten sich Influencer-Kolleginnen wie Jessica Schröder (25) oder auch Denise Mski (19) mit. Auch Neu-Mama Kisu schrieb begeistert: "Awww, so toll!"

Instagram / florian.thiele_official Florian Thiele und Julia Schulze mit UItraschallbild

Anzeige

Instagram / julita_fit YouTuberin und Influencerin Julita mit ihrer Tochter Mila

Anzeige

Instagram / julita_fit YouTuberin und Influencerin Julita

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de