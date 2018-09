Ihre Liebe ist tatsächlich gescheitert! Eigentlich waren die YouTuber Julita und Aurel als absolutes Traumpaar bekannt. Ihre glückliche Beziehung wurde Anfang des Jahres sogar mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes gekrönt. Vor Kurzem wurde es um das Web-Paar allerdings verdächtig still und die Gerüchteküche wollte gar nicht mehr aufhören zu brodeln: Sind die Turteltauben mittlerweile etwa gar keine mehr? Diese traurige Vermutung sollte sich nun bewahrheiten.

In einem gemeinsamen Video auf YouTube gibt Aurel schweren Herzens bekannt: "Es ist so, dass Julia und ich leider kein Paar mehr sind." Was genau die beiden letztendlich auseinandergebracht hat, behalten die Ex-Verlobten aber für sich. Trotzdem beharren die Influencer darauf, sich die Entscheidung, ab sofort getrennte Wege zu gehen, gut überlegt und lange für ihre Partnerschaft gekämpft zu haben.

"Was wir mit diesem Video dringend sagen wollen, ist, dass wir keinen Streit haben", offenbart die junge Mama. Die Eltern der kleinen Mila verstehen sich nach wie vor gut und fühlen sich auch weiterhin wie eine Familie. Zwischen Julia und Aurel habe es sich ganz einfach "ausgeliebt".

