Endlich hat auch sein Sohn seine Herzdame kennengelernt! In der 15. Staffel von Bauer sucht Frau begibt sich Bauer Kai vor laufenden Kameras auf die Suche nach der großen Liebe. Die könnte er in Philine, die derzeit die Hofwoche bei ihm verbringt, gefunden haben. Der Ackerbauer lebt gemeinsam mit seinem Sohn Pascal zusammen, der nun aus dem Urlaub zurückkam. Doch was hält der Teenager eigentlich von der Damenwahl seines Papas?

Weil Kai gerne herausfinden wollte, wie die beiden miteinander auskommen, verdonnerte er sie zum gemeinsamen Kochen. "Ich freue mich sehr, Pascal kennenzulernen. Ich hoffe, dass ich ihm sympathisch bin und dass wir auf einer Wellenlänge sind", meinte Philine in der heutigen Folge. In der Küche verstanden sich die beiden dann tatsächlich blendend. "Also ich finde Philine wirklich sehr nett und freundlich", erzählte Pascal und auch Philine zeigte sich nach dem Kennenlernen sichtlich erleichtert.

"Wenn es nach mir ginge, würde ich gerne jeden Tag für die Familie kochen. Wir haben uns super verstanden", schwärmte Philine. Pascals Segen haben die beiden Turteltauben also schon mal. "Der Papa ist fröhlicher, der lacht mehr und ich finde einfach, er ist glücklicher, seitdem mal wieder eine Frau hier ist", freute sich der Schüler über das Glück seines Vaters.

TVNOW Kai aus Hessen, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TV NOW Philine und Kai bei "Bauer sucht Frau" 2019

TVNOW / Guido Engels Philine und Bauer Kai von "Bauer sucht Frau"

