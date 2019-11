So wie es aussieht, zeigt Bonnie Strange (33) endlich ihren Nachwuchs! Im Mai 2018 wurde das Model zum ersten Mal Mutter. Töchterchen Goldie Venus (1) stellt seitdem den Lebensmittelpunkt der Influencerin dar. Auf Social Media hält sich die Wahlberlinerin allerdings sehr bedeckt, wenn es um ihren Nachwuchs geht. Ganz selten bekommen ihre Follower die Kleine zu sehen – und wenn, dann niemals von vorne! Jetzt aber scheint sie eine Ausnahme zu machen: Zum ersten Mal seit Monaten hat Bonnie ein entzückendes Foto gepostet, auf dem allen Anschein nach ihr Töchterchen posiert!

Zurzeit lässt die 33-Jährige auf Bali die Seele baumeln. Mit im Gepäck ist die kleine Goldie! Wahrlich goldig posierte die nun für die Kamera, wie ihre Mutter auf Instagram stolz zeigt. Lediglich in Windeln gehüllt präsentiert sie ihre kleinen Speckbeinchen und -ärmchen. Ihr Gesicht bleibt aber unter einem Hut verborgen. "Mein süßes Bali-Baby", hat Bonnie zu dem schnuckeligen Schnappschuss notiert.

In ihrer Instagram-Story gewährt Bonnie den Usern einen kleinen Einblick in ihren Urlaubsalltag. Dabei bekommt auch Goldie immer wieder einen kleinen Auftritt. Quietschfidel erkundet Bonnies Mini-Me die Gegend und beobachtet gespannt das Geschehen am Swimmingpool. Die Community ist davon wahrlich begeistert.

Instagram / bonniestrange Goldie Venus Weilert auf Bali, November 2019

Instagram / bonniestrange Goldie Venus und Bonnie Strange im November 2019

Timm, Michael / ActionPress Bonnie Strange, Model

