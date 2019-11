Negativ-Schlagzeilen um Justin Timberlake (38): Der Musiker steht aktuell für den Film "Palmer" vor der Kamera. Im Film turtelt er mit Schauspielerin Alisha Wainwright (30) – doch die Turtelei soll sich vom Set auch ins Privatleben der beiden übertragen haben: Die beiden wurden beim Händchenhalten auf einer privaten Party erwischt – obwohl der "Sexy Back"-Interpret eigentlich mit Jessica Biel (37) verheiratet ist. Trotz der Fremd-Fummelei-Vorwürfe ist Justin nun wieder am "Palmer"-Set!

Justin gibt sich professionell und kehrt trotz der Schlagzeilen um den intimen Moment mit seinem Co-Star ans Set zurück. Auf neusten Paparazzi-Aufnahmen verlässt der 38-Jährige in seinem Kostüm den Trailer – und das mit keiner guten Laune! Der einstige NSYNC-Star spaziert mit angespannter Miene an seinem Arbeitsplatz umher, kein Lächeln kommt ihm über die Lippen. Ob ihm die Schlagzeilen zu schaffen machen?

Angeblich soll der Händchenhalte-Vorfall mit seiner Kollegin in keiner Weise auf eine intime Beziehung der beiden hinweisen. Ein Sprecher von Alisha äußerte sich gegenüber People so: "An den Spekulationen ist nichts dran. Sie arbeiten derzeit zusammen an einem Projekt. Mitglieder der Crew waren alle zusammen."

MEGA Justin Timberlake am Set seines Films "Palmer"

Anzeige

MEGA Justin Timberlake, Sänger

Anzeige

Judy Eddy/WENN.com; Getty Images Collage: Justin Timberlake und Alisha Wainwright

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de