Steht die Liebe von Justin Timberlake (38) und Jessica Biel (37) etwa vor dem Aus? Zuletzt gab es keinerlei Anzeichen dafür, dass es zwischen dem seit 2012 verheirateten Paar kriseln könnte – das Duo galt in Hollywood sogar als absolutes Vorzeige-Couple! Doch nun sind Bilder von dem "Sexy Back"-Sänger aufgetaucht, wie er sich mit einer Kollegin vergnügte: An einem beschaulichen Abend in New Orleans hielt er mit Leinwandschönheit Alisha Wainwright heimlich Händchen unterm Tisch!

Justin dreht gerade in New Orleans einen Film, indem er mit Alisha ein Pärchen mimt. Bei einer After-Work-Party kam es dann zu den innigen Momenten mit dem Lockenschopf, wie Fotos beweisen, die The Sun vorliegen: Entspannt sitzen Justin und Alisha nebeneinander auf einem Balkon und schlürfen Drinks. Dann legt sie zärtlich ihre Hand auf sein Knie und streichelte es sanft – wenig später greift Justin zu und sie halten Händchen! Seiner Ehefrau Jessica dürfte dieser Anblick so gar nicht gefallen. Der Ehering blitzte auch nicht mehr an Justins Hand.

Wie ein Augenzeuge berichtete, soll Justin ziemlich betrunken gewesen sein. Doch die Anwesenheit seiner Leinwandkollegin schien er sehr zu genießen: "Sie waren nur am Grinsen und Lachen. Er hat mit ihrer Hand gespielt", erklärte die Quelle. Jessica befindet sich aktuell in Los Angeles und zeigte sich zuletzt nicht gerade gut gelaunt auf offener Straße – ob sie schon längst von dem Fauxpas ihres Mannes erfahren hat?

Backgrid / ActionPress Justin Timberlake in New Orleans im November 2019

Anzeige

Getty Images Alisha Wainwright, Schauspielerin

Anzeige

Backgrid / ActionPress Jessica Biel in Los Angeles im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de