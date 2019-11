Cindy Riedel (31) hat sich getraut! Bei Hochzeit auf den ersten Blick hat die Blondine vor wenigen Wochen das große Experiment gewagt und einem fremden Mann das Jawort gegeben. Während die ersten Momente als Ehepaar für die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und ihren Bräutigam Alexander ziemlich harmonisch verliefen, deuteten sich bereits in den Flitterwochen die ersten Eheproblemchen an – die beiden zofften sich mehr als einmal heftig. Jetzt erklärt Cindy: Die Streitereien hätten der Beziehung keineswegs geschadet.

"Schwierige Momente sehe ich als Herausforderungen. Und so sehr ich Harmonie auch liebe, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich sagen: Jede Diskussion und jeder Streit haben uns noch enger zusammengeschweißt", schreibt die Blondine in einem emotionalen Statement auf Instagram. Darin resümiert sie nicht nur die Zeit mit ihrem Partner, sondern erinnert sich auch an die aufregende Zeit vor der TV-Partnersuche zurück. Cindy sei nicht bewusst gewesen, wie schwer es sein würde, zwei Menschen, die wissenschaftlich gesehen zusammenpassen, zu einem Wir zu verbinden. "Was ich aber immer wusste, war: Ich kämpfe", stellt sie klar.

Dass Cindy und Alex ihre Streitereien nicht allzu ernst nehmen, haben sie bereits im Gespräch mit Promiflash vor wenigen Wochen verlauten lassen. "Im Nachhinein waren wir ganz froh, dass wir frühzeitig die Streitkultur des anderen kennengelernt haben", meinten sie. Viele Aussagen seien zudem nur im Eifer des Gefechts getroffen worden.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags ab 17:30 Uhr bei Sat.1

Facebook / Cindy.HadeB Cindy Riedel, TV-Bekanntheit

Anzeige

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander nach ihrem Jawort bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Alexander und Cindy bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de