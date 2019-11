Bei Hochzeit auf den ersten Blick wurden Cindy (31) und Alexander nicht nur verkuppelt, sondern auch sofort verheiratet! Obwohl es bei der Feier den Anschein erweckt hatte, dass das frisch verheiratete Paar füreinander bestimmt sei, hing bereits in den Flitterwochen der Haussegen schief. In Indonesien hatte es mächtig zwischen den beiden gekracht und die Psychologie-Studentin befürchtete bereits, dass es keine gemeinsame Zukunft geben könnte. Im Gespräch mit Promiflash geben Cindy und Alex jetzt aber Entwarnung: Der Streit sei sogar wichtig gewesen.

"Im Nachhinein waren wir ganz froh, dass wir frühzeitig die Streitkultur des anderen kennengelernt haben", berichtet das TV-Pärchen Promiflash. Durch die Zickereien während ihrer ersten gemeinsamen Reise hätten sie gelernt, auch schwierige Situationen zu bewältigen und am Ball zu bleiben. "Zudem kannten wir uns erst wenige Tage und wussten noch nicht so richtig, wie der andere tickt", meinen sie zwei. Viele ihrer Aussagen seien letztlich gar nicht so ernst gemeint gewesen.

"Wenn wir am Ende dieser Reise scheitern, dann ist der Ort Bali für mich der Ort, an dem wir es nicht geschafft haben, uns zu finden", lautete das ernüchternde Fazit der Blondine während der Show. Alex behauptete hingegen, sich an den Auslöser der Streitereien gar nicht mehr erinnern zu können. Mittlerweile scheinen die Turteltauben ihren Beef hinter sich gelassen zu haben.

Sat.1 Alex und Cindy während ihrer Flitterwochen bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Facebook / Cindy.HadeB "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Cindy

SAT.1/Christoph Assmann Alexander als Bräutigam bei "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

