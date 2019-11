Der Himmel über Bali verdunkelt sich immer mehr! Schon am ersten Abend ihrer Flitterwochen in Indonesien kriegten sich Cindy (31) und Alex von der TV-Show Hochzeit auf den ersten Blick in die Wolle. Durch die vielen Fragen seiner Ehefrau fühlte sich der Essener auf den Schlips getreten. Am nächsten Morgen schien es zwar zunächst, als hätte das Pärchen seine Konflikte gelöst – doch die Harmonie hielt nicht lange an: Kurze Zeit später flogen bei den beiden erneut die Fetzen!

Aufs Neue wurden die Zuschauer Zeugen davon, wie der Haussegen bei der 31-Jährigen und dem 44-Jährigen gehörig in die Schieflage rutschte. Abermals spitzte sich die Situation beim Abendessen zu: Alex stand auf, Cindy blieb sitzen – wirkte enttäuscht und abwesend. "Ich weiß gar nicht mehr, welcher Punkt es war, aber es war wieder irgendein Ding, an dem sie wieder festhielt", erklärte der Vater eines Sohnes. "Sie kriegt dann auf einmal einen ganz anderen Gesichtsausdruck und ist weg", fuhr er fort.

"Manchmal verhält er sich so widersprüchlich, zumindest für mich", meinte die Psychologiestudentin. "Wenn wir am Ende dieser Reise scheitern, dann ist der Ort Bali für mich der Ort, an dem wir es nicht geschafft haben, uns zu finden", lauteten ihre ernüchternden Worte weiter. Ob die beiden ihre Streitereien aus der Welt schaffen können, werden die Zuschauer in der kommenden Folge erfahren.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags ab 17:30 Uhr bei Sat.1

Sat.1 Alex und Cindy während ihrer Flitterwochen bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Cindy während ihrer Flitterwochen bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alex von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de