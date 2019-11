Große Gefühle in der finalen Folge von Bauer sucht Frau! Die 15. Staffel der Kult-Kuppelshow neigt sich allmählich dem Ende zu und zwischen den Farmern und ihren Anwärterinnen wird es immer ernster. Auch bei Bauer Henry und Sabina sprühten ganz schön die Funken. Allerdings deutete der Alpaka-Züchter in der heutigen Sendung bereits an, seiner Sache doch nicht mehr so sicher zu sein. Die Lage scheint sich zuzuspitzen, denn der Vorspann zum Finale verrät: Henry meldet sich einfach nicht mehr bei der Wienerin.

Was ist denn da los? Im Trailer für kommende Woche ist zu sehen, wie die diesjährigen Landwirte und ihre Ladys ein Wiedersehensfest feiern. Auch Sabine und Henry treffen wieder aufeinander – nachdem zwischen den beiden nach der Hofwoche offenbar Funkstille herrschte. "Ich habe den Henry jetzt seit sechs Wochen nicht gesehen und auch nicht gehört. Es geht mir nicht gut damit", lauteten die geknickten Worte der Bankangestellten.

Im Gespräch mit Moderatorin Inka Bause (51) äußert sich dann auch der 49-Jährige. "Ich wollte Sabine besuchen, aber dann ist meine kleine Welt so ein bisschen zusammengebrochen. Ich habe dann einen Rückzieher gemacht", gab er zu. Was genau zwischen den einstigen Turteltauben passiert ist, erfahren die Zuschauer aber erst am nächsten Montag

TVNOW / Stefan Gregorowius Bauer Henry und seine Hofdame Sabine

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

TVNOW Henry aus Niedersachsen, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

