Sarah (27) und Pietro Lombardi (27) lernten sich 2011 bei DSDS kennen und lieben. Nach ihrer Hochzeit krönten sie ihre Liebe mit der Geburt ihres Sohnes Alessio (4). Märchenhafter konnte ihre Geschichte für die Fans kaum sein, doch im Herbst 2016 gaben sie überraschend ihre Trennung bekannt. Wie verstehen sich die Geschiedenen heute? Der "Phänomenal"-Interpret hat diese Frage nun im Netz beantwortet.

In seiner Instagram-Story veranstaltete der "Deutschland sucht den Superstar"-Juror eine kleine Fragerunde. Einer seiner Follower wollte wissen, wie gut Pietro und seine Ex-Frau befreundet sind. "Ich würde sagen, dass wir auf keinen Fall beste Freunde sind", plauderte der Sänger aus. "Aber wir verstehen uns echt gut." Der Grund dafür sei Alessio: "Wir halten, was unseren Kleinen betrifft, auch immer zu 1.000 Prozent zusammen. Egal, wer wo, wie, was sagt und so sollte es sein."

Anfang November hatte der 27-Jährige ebenfalls auf seinem Social-Media-Profil ein emotionales Statement über seine Zeit nach der Trennung veröffentlicht. "Ich erinnere mich an das Ende vom Jahr 2016. Ich hatte alles Wichtige verloren, ich hatte keine Wohnung, ich wusste nicht, wohin mit dem Leben", schrieb Pietro in dem Post. Sein Söhnchen habe trotz der schwierigen Zeit für ihn immer an erster Stelle gestanden. Auch Sarah dankte er am Ende für die Unterstützung.

