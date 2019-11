Prinz Andrew (59) steht aktuell gleichermaßen im Kreuzfeuer der Medien wie auch der Justiz. Im Rahmen der Affäre rund um den verstorbenen Investmentbanker Jeffrey Epstein (✝66) wird er verdächtigt, mit der damals minderjährigen Virginia Giuffre Sex gehabt zu haben. Andrew versuchte, die Vorwürfe in einem Interview mit BBC Newsnight zu entkräften – und leistete sich einen mächtigen Fehlgriff – sehr zum Ärger des Königshauses.

Herzogin Meghan (38) soll von dem Interview nämlich mehr als nur peinlich berührt gewesen sein. Die 38-Jährige habe sich “beunruhigt” gezeigt, beruft sich die britische Zeitung Mirror auf Royal-nahe Quellen. Meghan und andere Mitglieder der Königsfamilie hätten sich, nachdem sie die TV-Ausstrahlung gesehen hatten, “am liebsten unter dem Tisch verkrochen”, so der Insider. “Es wurde immer schlimmer und schlimmer.”

Andrew wurde gefragt, ob er Geschlechtsverkehr mit dem damaligen Teenager oder anderen Frauen aus Epsteins Sexhandelring gehabt habe. Die schräge Antwort des 59-Jährigen: “Nein, und ohne darauf jetzt genauer einzugehen, wenn du ein Mann bist, ist es eine positive Handlung, mit jemandem Sex zu haben. Deshalb ist es auch so schwer, wenn man sich daran zurückerinnert, das Positive, was man damit verbindet, zu verdrängen. Ich erinnere mich, abgesehen davon, an nichts mehr.”

Chris Jackson/Getty Images Die britischen Royals am Tag der Trooping-The-Colour-Parade

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Andrew in der Westminster Abbey

Getty Images Prinz Andrew, Herzog von York

