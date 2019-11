Da hatte Adam Driver (36) aber ganz schön lange Finger! Der US-amerikanische Schauspieler ist spätestens seit seinem Auftritt in Star Wars ein echter Hollywood-Star. Im siebten und achten Teil des Science-Fiction-Klassikers verkörpert der Kalifornier die Rolle des Kylo Ren, die er auch im neunten und letzten Teil der Saga spielt. Doch der 36-Jährige kann scheinbar nur schwer von seiner Figur Abschied nehmen: Er ließ ein paar Requisiten vom Set mitgehen!

In der The Late Show mit Stephen Colbert (55) verriet der "The Dead Don't Lie"-Darsteller, wie es für ihn ist, das Lichtschwert an den Nagel zu hängen. "Gut! Also ich habe es. Ich habe es buchstäblich aufgehängt. Es ist in einer Box, aber es ist aufgehängt", erklärte der TV-Star amüsiert. Doch das sei noch nicht alles: "Diesmal habe ich viel mitgenommen. Ich habe ein ganzes Kostüm", gestand Adam. Er habe selbstverständlich den Produzenten des Films J. J. Abrams (53) um Erlaubnis gefragt, bevor er die Teile entwendete.

Bis zum Erscheinen der finalen Episode von "Star Wars" am 20. Dezember, können Fans Adam vorher in "Marriage Story" im Kino bestaunen. In dem Scheidungsdrama ist er neben Scarlett Johansson auf der Leinwand zu sehen und schlüpft in die männliche Hauptrolle des Regisseurs Charlie.

