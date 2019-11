Was kommt bei Pamela Reif (23) zu Weihnachten auf den Teller? Das Fitness-Modell beschäftigt sich täglich mit Sport und einer gesunden Ernährung. Viele Leckereien möchte sich die YouTuberin nicht erlauben, um ihren durchtrainierten Body halten zu können. Besonders in der Adventszeit und an den Feiertagen locken die sündigen Versuchungen aber an jeder Ecke. Wie geht Pamela damit um? Die Karlsruherin will ebenfalls naschen, allerdings auf kalorienarme Art und Weise!

Bei den Place to B Awards in Berlin sprach Promiflash mit Pamela über ihre winterlichen Essgewohnheiten. "Wir backen zu Hause schon sehr oft, aber trotzdem gesund mit Vollkornmehl. Es gibt bei uns oft Apfelkuchen, Plätzchen und Kekse – das genießen wir schon", verriet die 23-Jährige.

Pamelas Figur-Tipp an Weihnachten: selber backen! "Wenn man zu Hause backt, dann hat man es ja auch in der Hand, was man reinmacht. Und man weiß ganz genau, was drin steckt." Achtet ihr zum Fest auf eure Figur? Stimmt ab in unserer Umfrage!

