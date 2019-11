Romantik im Paradies! Carina Spack und Serkan Yavuz (26) haben sich bei Bachelor in Paradise offenbar gesucht und gefunden. Schon seit einiger Zeit sind die beiden in dem Dating-Format unzertrennlich. Trotz der vielen Schmetterlinge im Bauch gab es bei den Turteltauben aber bislang noch keinen Kuss – bis jetzt! Carina und Serkan knutschen in der neuen Folge heimlich im Gebüsch!

Für ein bisschen Zweisamkeit ziehen sich die Kuppelshow-Kandidaten an den Strand zurück. Versteckt hinter Pflanzen turteln sie dann wild drauf los. "Ich weiß nicht, ob ich mich mit Serkan hier drin küssen würde, Stand jetzt. Wir verstehen uns ganz gut und ich möchte das alles so langsam laufen lassen, wie es ist und nichts überstürzen", beteuert Carina noch kurz zuvor im Interview. Bei dem romantischen Strandtreffen fernab der Zickereien in der Villa kommt es dann doch zum ersten Kuss.

Dass das sicherlich nicht der letzte Knutscher war, beweist ein Schnappschuss, der Promiflash vorliegt. Darauf sind Serkan und Carina nach den "Bachelor in Paradise"-Dreharbeiten bei einem Date zu sehen. Aus dem Paradies-Flirt scheint also mehr geworden zu sein.

"Bachelor in Paradise” im Special bei RTL.de.

TVNOW Carina Spack, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Reality-TV-Darsteller Serkan Yavuz

Anzeige

Promiflash Collage: Serkan Yavuz und Carina Spack 2019 auf der Walhalla in Donaustauf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de