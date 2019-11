Kevin McKidd (46) philosophiert über die Grey's Anatomy-Welt – genauer gesagt über die Beziehung seiner Rolle Dr. Owen Hunt mit der TV-Ärztin Dr. Cristina Yang. Seit 2014 müssen die Fans der weltbekannten Serie auf Sandra Oh (48) in der Rolle der Herzchirurgin verzichten. Die Schauspielerin, die von Beginn an mit Show-Urgestein Ellen Pompeo (50) zum Cast gehörte, hatte dem Format nach rund zehn Jahren den Rücken gekehrt. Kevin, der zuletzt ihren Liebhaber spielte, fragt sich jetzt: Würden die beiden fiktiven Charaktere noch Kontakt haben heutzutage?

"Ich meine, sie müssten doch ab und zu schreiben oder sich anrufen", überlegte der Schauspieler kürzlich in einem Interview mit dem Build-Magazin. In einigen Szenen war zumindest der Name der Ärztin in den vergangenen Jahren immer wieder aufgetaucht. "Ich denke oft darüber nach... Meredith scheint ständig Kontakt mit Cristina zu haben! Owen demnach auch?", diskutierte Kevin weiter. Offenbar wünscht er sich ein Wiedersehen der beiden Figuren vor der Kamera.

"Ich habe Sandra übrigens letzte Woche angerufen. Wir sind immer noch die besten Freunde. Also rufe ich sie gleich nochmal an und schlage ihr das vor", plaudert er in dem Gespräch weiter über ein mögliches Comeback. Umstimmen lassen wird sich Sandra vermutlich aber nicht. Immerhin betonte sie zuletzt noch gegenüber Entertainment Weekly, dass sie aktuell nicht vorhabe, wieder in die Cristina-Rolle zu schlüpfen.

