Diese Reunion wäre wohl die Sensation schlechthin! Seitdem Sandra Oh (48) die Arztserie Grey's Anatomy verlassen hat, fragen sich die Fans: Wird die Schauspielerin womöglich doch eines Tages wieder ans Set zurückkehren? Nach zehn Staffeln stieg sie 2014 aus – dennoch hoffen zahlreiche Zuschauer auf ein Wiedersehen mit Dr. Cristina Yang. Aber nicht nur die Zuschauer sind heiß auf ein Comeback. Auch Sandras Schauspiel-Kollege Kevin McKidd (46) wünscht sich eine Rückkehr des Kult-Charakters.

Nicht nur ihre Rollen Cristina und Owen Hunt standen sich sehr nahe – auch die Chemie zwischen den Darstellern stimmte von Anfang an. Bis heute hat Kevin noch Kontakt zu seiner einstigen Serien-Ehefrau. Auf die Frage, was er von einer Reunion halten würde, erklärt Kevin im Interview mit Build: "Ich habe Sandra letzte Woche angerufen und wir sind immer noch die besten Freunde. Also rufe ich sie gleich noch mal an und schlage das vor." Ob der 46-Jährige damit tatsächlich Erfolg haben wird?

Die Antwort lautet wohl eher Nein – denn Sandra wird ihre Meinung wohl oder übel nicht allzu schnell ändern. "Die Idee, in die Cristina-Schuhe zurück zu schlüpfen, fühlt sich im Moment nicht richtig an", verriet der Serien-Star im Frühjahr 2018 im Interview mit Entertainment Weekly. Bis heute steht die "Killing Eve"-Darstellerin voll und ganz hinter ihrer Entscheidung.

Collection Christophel / ActionPress Sandra Oh und Kevin KcKidd in "Grey's Anatomy"

Getty Images Kevin McKidd, Schauspieler

Getty Images Sandra Oh, Schauspielerin

