Selena Gomez (27) posiert mit neuem Körperschmuck! Vor einigen Tagen veröffentlichte die Sängerin im Netz ein Foto, das eine Freundschaftstätowierung auf der Außenfläche ihrer einen Hand zeigt. Zusammen mit ihrer besten Freundin Julia Michaels (26) hatte sich die 27-Jährige einen kleinen Pfeil als Symbol ihrer tiefen Verbundenheit zueinander stechen lassen. Jetzt legte erneut ein Tattoo-Künstler Hand an die "Lose You to Love Me"-Sängerin. Dabei fällt eines auf: Selenas neues Permanent-Bild ähnelt extrem einem Motiv ihres Ex-Freundes Justin Bieber (25)!

Vor ihrem Auftritt bei den American Music Awards postete Selena auf Instagram ein Foto von ihrer neuen schwarz-weißen Körperverzierung. Auf dem Pic hat sie ihr Kleid bis zur linken Hüfte hochgezogen und zeigt so: Auf dem Oberschenkel prangen nun zwei Hände, die zum Gebet gefaltet sind und einen Rosenkranz halten. Ähnliche Motive dürften von Tattoo-Liebhabern sicher häufig gewählt werden. Trotzdem springt ins Auge: Sels Ex Justin trägt ein fast identisches Tattoo. Der "Sorry"-Interpret ließ sich 2012 seinen linken Fuß mit zwei betenden Händen verzieren, allerdings fehlt bei dieser Tätowierung die Gebetskette.

Laut InStyle stammt das neue Werk auf Sels Haut von dem Tattoo-Künstler Keith "Bang Bang" McCurdy (33), der bereits beide Sänger als seine Kunden betreuen durfte. 2010 begannen Selena und Justin damit, sich zu daten und führten fortan eine On-Off-Beziehung, die 2018 endete. Demnach dürfte die Tote Mädchen lügen nicht-Produzentin mit dem Tattoo ihres Ex-Freundes durchaus vertraut sein. Nach dem Liebesaus mit Selena kam Justin mit dem amerikanischen Model Hailey Baldwin (23) zusammen. Die beiden heirateten im September 2018 in New York.

