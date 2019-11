Füße hochlegen und durchatmen – das kommt für Sila Sahin (33) offenbar gar nicht in die Tüte! Nachdem die Schauspielerin im Sommer zum zweiten Mal Mutter geworden ist, steht sie wenige Monate nach der Geburt von Sohnemann Noah aktuell in Berlin tatsächlich schon wieder vor der Kamera. Als ob das nicht schon genug wäre, bringt die Powerfrau nun ein brandneues Projekt an den Start: Gemeinsam mit ihrer Mutter Hanife hat Sila jetzt eine Netz-Kochshow!

Wer der Nachtschwestern-Darstellerin in den sozialen Netzwerken folgt, weiß, dass sie eine leidenschaftliche Köchin ist. Nicht selten schwingt sie gemeinsam mit ihrer Mama, die für ihre türkischen Leckereien bekannt ist, zu Hause den Kochlöffel. Nun ziehen die zwei ihre Küchen-Sessions offenbar ganz professionell auf und teilen ihre Videos und Rezepte ab sofort auf Instagram-TV. "Meine Mutter und ich wollten schon immer eine Kochshow haben. Jetzt geht ein Traum in Erfüllung und das sogar bei uns zu Hause. Wir reden über unser Leben und das Leben der anderen – das alles beim Kochen", verrät die 33-Jährige.

Silas Mutter Hanife freut sich riesig darauf, den Zuschauern ihre heimische Küche näherzubringen. Und wer weiß, vielleicht schauen ja sogar mal prominente Schleckermäuler in der Show des Mutter-Tochter-Duos vorbei? "Ulrike Frank (50) würde ich übrigens gerne mal zum Essen einladen und auch Heino (80) oder Vicky Leandros (67), denn ich liebe deutschen Schlager, wie die Zuschauer im Video sehen und hören können", schwärmt Hanife.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Elija, 2019

Ralf Jürgens / Getty Images Schauspielerin Sila Sahin und ihre Mutter im Jahr 2013

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und ihre Mutter während einer Drehpause von "6 Mütter"

