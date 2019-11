Annemarie Eilfeld (29) teilt ihr Liebesglück mit der Öffentlichkeit! Seit April 2017 ist die ehemalige DSDS-Kandidatin mit ihrem Freund Tim Sandt zusammen. Seit vergangenem Jahr teilt sich das Paar auch eine Wohnung – nur den Platz auf den roten Teppichen besetzte die Sängerin bisher immer alleine. Die Blondine wollte ihre Liebe privat halten – bis jetzt. Sie präsentierte ihren Partner nun stolz den Fotografen!

Annemarie und Tim besuchten am Montag das Movie-meets-Media-Event in Hamburg und sorgten für Blitzlichtgewitter. Total verliebt posierte das Pärchen für die Kameras. Was die beiden wohl bewogen hat, ihre bisherigen Prinzipien über Bord zu werfen? In einem früheren Promiflash-Interview hatte die 29-Jährige schon einmal angedeutet, dass es die Möglichkeiten eines gemeinsamen Auftritts bestünde: "Es sei denn, es ist mal eine Gala oder so, wo ich ihm dann explizit sage, dass es mir wichtig ist", erklärte sie vor einem Jahr.

Bei dem Paar liefe es derzeit sehr gut, wie Annemarie vor einigen Tagen beim Deutschen Bloggerpreis gegenüber Promiflash verriet. Doch wie sieht es nach dem Zusammenziehen mit weiteren Beziehungsschritten aus – planen die Turteltauben bereits gemeinsame Kinder? "Ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass ich da mal so eine Mutti werde", offenbarte die Künstlerin.

Chris Emil Janßen Tim Sandt und Annemarie Eilfeld

Anzeige

Wallocha,Stephan Sängerin Annemarie Eilfeld

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Sängerin Annemarie Eilfeld

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de