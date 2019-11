Danni Büchners (41) Tochter Joelina will ihren eigenen Weg gehen – auch wenn das für Zoff sorgt! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit hat vor einem Jahr das Abitur auf Mallorca nicht geschafft und ist von der Schule abgegangen. Zwischenzeitlich half die Blondine in Dannis Kultcafé Faneteria aus und verdiente sich so ihren Lebensunterhalt. Doch Joelina hat nun endlich ihren großen Traum gefunden: Sie möchte Kosmetikerin werden – und die Ausbildung in Deutschland machen. Dieses Vorhaben sorgt zwischen ihr und ihrer Mama allerdings für eine verbale Auseinandersetzung!

In der neuen Folge Goodbye Deutschland möchte Joelina Danni ihren Plan vorstellen und mit ihr die Vor- und Nachteile besprechen. Doch bei der Idee sieht die Witwe von Jens Büchner (✝49) vorerst schwarz: "Wie stellst du dir das vor? Du hast kaum Geld, wo willst du in Deutschland wohnen, was wirst du essen. Du musst ja auch ein bisschen Geld mitnehmen", äußert die 41-Jährige ihre Bedenken. Zwar ist die TV-Bekanntheit bereit, ihrer Tochter eine Finanzspritze mit auf den Weg zu geben, dennoch fände sie es besser, wenn sich Joelina vor ihrer Ausreise etwas Geld beiseitelegen würde – indem sie sich vorerst einen Übergangsjob auf Mallorca sucht.

Von Dannis Antwort ist Joelina enttäuscht – es kommt zum Streit: "Sie hat mich nicht verstanden. Mama denkt, ich mache mir über keine Kosten Gedanken. [...] Ich zweifle eh schon an mir selbst, weil ich mir denke, lohnt sich der Weg? Wenn man sich dann nicht verstanden fühlt, ist das für einen noch viel schlimmer", klagt die 19-Jährige ihr Leid. Die Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin möchte ihre Älteste jedoch unterstützen – ihr dabei lediglich den richtigen Pfad weisen. Gemeinsam arbeitet das Mutter-Tochter-Gespann daher nun an einer Lösung.

TVNOW / 99pro media Danni Büchners Tochter Joelina bei ihrem Probetag als Kosmetikerin

Anzeige

Splash News Daniela Büchner im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Kindern Joelina Shirin, Jenna Soraya, Diego Armani und Jada Selin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de