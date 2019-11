Martin Angelo und Kiril Gorodon kommen sich bei Prince Charming immer näher! In der aktuellen Staffel der Kuppelshow wird geflirtet, was das Zeug hält: Eigentlich geht es in der Sendung darum, das Herz von Nicolas Puschmann zu erobern – doch nun scheinen zwei der Kandidaten nur noch Augen füreinander zu haben! Martin und und Kiril knutschen jetzt offen in der TV-Villa!

In der aktuellen Folge der Show sitzen der Hamburger und der Kölner mitten am Tag gemeinsam auf der Couch und kommen sich kuschelnderweise immer näher. Kiril versucht dann, einen Kuss einzuleiten, doch auf den kann Martin sich erst nicht einlassen: "Ich weiß nicht, ich bin überfordert. Kennst du das, wenn so viel Druck ist, wenn du weißt, dass die da gucken?", erklärt der 26-Jährige. Am Ende kann der Flugbegleiter ihn aber doch noch überzeugen – und küsst seinen Liebsten ganz leidenschaftlich!

Später zeichnet sich ab, dass Kiril sich ganz schön in den Dunkelhaarigen verguckt zu haben scheint! In einem Einzelinterview gesteht er: "Was ich an Martin tatsächlich so mag, ist seine Direktheit und, dass er sich nicht verstellt. Dass er wirklich die Person ist, die er ist und das liebe ich auch an Martin. Ist ein herzlicher Mensch."

Jeden Mittwoch eine neue Folge "Prince Charming" bei TVNow.

TVNOW / RTL Martin Angelo beim Schminken in der Sendung "Prince Charming"

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Kiril

Instagram / martin.angelo Martin Angelo im November 2019

