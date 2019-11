Große Mama-Sorgen bei Nina Noel (31)! Vor rund zwei Monaten hat sich das Leben der Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin wohl für immer verändert: Mit Sohnemann Lyano Lyon hat ihr erstes Kind im September das Licht der Welt erblickt! Seitdem verzaubert die 31-Jährige ihre Follower mit gelegentlichen Baby-Updates via Internet. Und dort teilt sie nicht nur positive Nachrichten: Weil ihr kleiner Mann momentan krank ist, wandte sich Nina hilfesuchend an ihre Fans!

Via Instagram postete die frischgebackene Mutter nun ein neues Foto mit Lyano Lyon, auf dem sie ihren Spross eng an sich drückt und ihm einen Schmatzer auf den Kopf verpasst – so weit sieht erst einmal alles gut aus, doch mit der Bildunterschrift wird dann klar, dass etwas nicht stimmt: "Hat jemand Tipps gegen eine Erkältung bei Babys?", erkundigt sich Nina bei ihren Abonnenten. Kuscheln habe sie schon versucht. "Mir bricht es das Herz, mein Baby so zu sehen", jammerte die Laiendarstellerin.

Neben den gewünschten Tipps für die kalte Jahreszeit schickten Ninas Fans dem kleinen Lyon etliche Genesungswünsche. Einige Kommentare drehten sich außerdem um dieses Thema: die prächtige Körpergröße des Hosenmatzes! "Wie groß ist er denn bitte schon?", wundert sich eine Userin.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Baby Lyano

Anzeige

Instagram / ninanoel Lyano Lyon, Sohn von Schauspielerin Nina Noel

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn Lyano Lyon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de