In der fünften Folge von Prince Charming wird es feuchtfröhlich! Seit vier Wochen ist Nicolas Puschmann nun schon auf der Suche nach seinem Mr. Right und lernt seine Kandidaten Stück für Stück besser kennen – die einen mehr, die anderen weniger. Bisher tauschte der Hamburger schon mit drei Jungs Zärtlichkeiten aus. Doch in der neuesten Episode legt der Junggeselle noch einen Zahn zu: Er knutscht mit insgesamt fünf Männern.

Dominic Smith kam bereits in den Genuss von Nicolas' weichen Lippen. Beim romantischen Einzel-Date machten die beiden nun da weiter, wo sie letztes Mal aufgehört hatten. Doch auch seine Konkurrenten wollten mit dem Gay-Bachelor auf Tuchfühlung gehen und so nahm der Knutsch-Marathon seinen Lauf. Manuel Flickinger nutzte am Entscheidungsabend die Gunst der Stunde und drückte Nicolas beim Gespräch unter vier Augen ein Küsschen auf – genau wie sein Kollege Alexander Gutbrod, der den Account-Manager vorher aber höflich um Erlaubnis bat. Danach war Andreas Kürner an der Reihe, der seine Knutsch-Qualitäten schon in der vierten Folge eindrucksvoll unter Beweis gestellt hatte. Und zu guter Letzt wollte auch Lars Tönsfeuerborn nicht länger auf seinen ersten Kuss warten und ergriff die Initiative. Kein Wunder, dass Nicolas am Ende des Abends nicht mehr wusste, wo ihm der Kopf steht. "Wahnsinn, was für eine Happy Hour – so viele Eindrücke! Das darfst du auch echt keinem erzählen. Wow, und so viele Küsse", resümierte er.

Mit dieser strammen Leistung lässt Nicolas seine Hetero-Kollegen verdammt blass aussehen. In der Geschichte von Der Bachelor ist nach wie vor Daniel Völz (34) der unangefochtene Knutschelor. Während seiner Staffel im Jahr 2018 drückte er insgesamt sechs Ladys seine Lippen auf und hatte damit einen neuen Rekord aufgestellt. Den wird Nicolas vermutlich knacken, denn er hat schon jetzt mit sechs Singles geknutscht.

Jeden Mittwoch eine neue Folge "Prince Charming" bei TVNow.

TVNOW / Arya Shirazi Nicolas Puschmann, Prince Charming 2019

Anzeige

TVNOW Nicolas Puschmann und Dominic Smith

Anzeige

TVNOW Manuel Flickinger und Nicolas Puschmann in "Prince Charming"

Anzeige

TV NOW Alexander Gutbrod und Nicolas Puschmann bei "Prince Charming"

TVNOW Nicolas Puschmann und Andreas Kürner bei "Prince Charming"

TVNOW Lars Tönsfeuerborn und Prince Charming Nicolas Puschmann



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de