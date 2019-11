Pech in der Liebe, aber dafür Glück im Job – das trifft aktuell wohl auf Jonas Ems (22) zu! Vor ungefähr drei Monaten gaben der YouTuber und seine damalige Freundin Denise Mski (19) ihre Trennung bekannt. Das Liebes-Aus traf den Blondschopf ziemlich schwer. Ob er deswegen Ablenkung in der Arbeit sucht? Auf jeden Fall ist der 22-Jährige aktuell ziemlich emsig. Nicht nur, dass bald die vierte Staffel seiner Serie Krass Klassenfahrt an den Start geht, Jonas ist auch wieder unter die Autoren gegangen: Das Multitalent veröffentlicht bald sein drittes Buch!

Der Kölner brachte mit "Peinlich für die Welt" und "Die andere Verbindung" zwei Romane auf den Markt, die zu Bestsellern wurden. Ob ihm das bei seinem dritten Werk auch gelingen wird? Sein neues Buch trägt den Titel "Schattenseite – Tage der Wahrheit" und kommt am 29. November heraus. In dem Roman geht es laut einer Pressemitteilung um Cybermobbing, Hacking und die Frage, wie sicher Geheimnisse im Internet überhaupt sein können.

Kann Jonas bei diesem Pensum überhaupt Zeit für eine neue Liebe finden? Zumindest weiß der Jung-Unternehmer schon, wie seine Traumfrau sein müsste. "Ich glaube, ich muss eher nach einer Beziehungspartnerin Ausschau halten, die das akzeptieren kann oder die irgendwie Teil davon sein kann, ohne dass es sie komplett abfuckt", sagte er gegenüber Promiflash. Dabei müsse seine nächste Traumfrau aber nicht unbedingt selber YouTuberin sein: "Also es könnte auch schon jemand generell aus der Medienbranche sein."

Collage: ActionPress Denise Mski und Jonas Ems

Tonya Matyu Der "Krass Klassenfahrt"-Cast

Bieber, Tamara/ ActionPress Jonas Ems bei der Glow by dm in Berlin

