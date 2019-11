Ein paar Monate müssen die Fans sich noch gedulden: Im kommenden Frühling geht die Erfolgssendung Sing meinen Song - Das Tauschkonzert endlich in die nächste Runde! Die Stars, die in Staffel sieben ihr Gesangstalent unter Beweis stellen werden, sind bereits bekannt: Rapper MoTrip, Chart-Stürmer Nico Santos, Selig-Sänger Jan Plewka, Ex-Eurovision Song Contest-Kandidatin Ilse DeLange (42), Popstar Max Giesinger (31) und "Immer wenn wir uns sehn"-Interpretin Lea (27) werden sich an den Tracks ihrer Kollegen versuchen. Moderiert wird das Ganze wieder von Michael Patrick Kelly (41) – der Kelly Family-Star kann es kaum noch erwarten!

"Ich habe mich ja schon vor ein paar Jahren in 'Sing meinen Song' verliebt und scheinbar hat es von beiden Seiten gefunkt", freute sich der Jährige nun im Vox-Interview. Es sei ein großes Glück für ihn, dass er diese "mega" Musikshow wieder hosten darf. "Die Künstler aus den Staffeln von 2017 und 2019 haben sich echt in mein Herz eingebrannt und ich bin gespannt, was in der kommenden Staffel 2020 passieren wird", schwärmte Paddy weiter.

Erst gestern lief die festliche Version des Formats im TV. In "Sing meinen Song – Die Weihnachtsparty" kamen die Künstler aus der sechsten Staffel nun noch einmal zusammen, um einige Christmas-Hits neu zu interpretieren. Habt ihr euch die Sondersendung mit Álvaro Soler (28), Johannes Oerding (37), Milow (38), Jennifer Haben (24), Wincent Weiss (26) und Jeanette Biedermann (39) angeschaut? Stimmt ab!

