Dieses Weihnachten wird Wincent Weiss (26) wohl nicht so schnell vergessen! Der "Feuerwerk"-Interpret traf sich heute zusammen mit Paddy Kelly (41), Johannes Oerding (37), Jeanette Biedermann (39), Milow (38), Jennifer Haben (24) und Álvaro Soler (28) zum vorweihnachtlichen Musizieren bei Sing meinen Song – Die Weihnachtsparty. Beim gemütlichen Zusammensein machen die Künstler nicht nur Musik, sondern plaudern auch aus dem Nähkästchen. Besonders pikant ist die Story von Wincent: Vor drei Jahren verbrachte er den Weihnachtsmorgen nämlich bei der Polizei.

Aber wie kam es dazu? "Wir haben am 23. Dezember immer, bevor wir uns mit der Familie treffen, ein Klassentreffen auf dem Weihnachtsmarkt", begann der 26-Jährige seine Geschichte. Das sei eigentlich blöd, gab er zu, denn man schieße sich ab und am nächsten Tag müsse man fit für seine Familie sein. "Später wollte ich zu Freunden, weil ich nicht in der Stadt gewohnt habe. Ich habe mich also ins Auto gesetzt, um Freunden zu schreiben, dann bin ich dort eingeschlafen." Am nächsten Morgen hätten Passanten an der Tür geklopft, hätten ihn aber nicht wecken können – das habe erst die Polizei geschafft, so der junge Musiker weiter. "Die Beamten haben mich auch mitgenommen und ich wurde an Weihnachten um neun Uhr morgens von meiner Mutter vom Polizeirevier abgeholt."

Natürlich begeisterte Wincent seine Kollegen in der Sendung nicht nur mit seiner Polizei-Geschichte, sondern auch mit seinem Gesang. Er gab auf der "Sing meinen Song"-Bühne "Fröhliche Weihnachten" von der Platte "Frohe Weihnachten mit Tabaluga, Peter Maffay & seinen Freunden" zum Besten. Wie hat es euch gefallen? Stimmt ab!

TVNOW Der Cast von "Sing meinen Song – Die Weihnachtsparty"

Anzeige

TVNOW Wincent Weiss bei "Sing meinen Song – Die Weihnachtsparty"

Anzeige

imagebroker.com / ActionPress Musiker Wincent Weiss

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de