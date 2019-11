Mia Rose Harrison wird heute zwei Jahre alt. Fans der kleinen Familie um Mama Sarah (28) und Papa Dominic (28) haben diesen großen Tag schon seit Wochen im Kopf. Denn das Ehepaar nahm seine Fans auf YouTube bereits mit zu einem Fotoshooting für Mias Geburtstag. Promiflash verrieten die beiden vorab sogar Details zu den Geschenken für ihre Tochter. Im Netz melden sich Sarah und Domi nun speziell zum Ehrentag ihrer Kleinen zu Wort – und ihre Zeilen könnten kaum rührender sein.

"Es gibt auf dieser Welt einfach kein größeres Wunder, als sein eigenes Kind aufwachsen zu sehen", freut sich Sarah auf Instagram. Seit ihrer Geburt schaffe Mia es, jeden Tag besonders zu machen. Auch Domi wird auf seinem Account emotional: Es gebe keine Worte, die beschreiben könnten, was seine Tochter für ihn bedeute. "Du bist die Luft, die ich atme und der Traum, aus dem ich niemals aufwachen möchte", schreibt der Familienvater.

Unter den Gratulanten für Mia befinden sich neben ihren Eltern sogar noch andere bekannte Gesichter. Netz-Beauty Liz Kaeber (27) trällert in ihrer Story gleich ein Liedchen für die Zweijährige, auch Ex-Bachelor Andrej Mangold (32) und Musikerin Sarah Lombardi (27) lassen Glückwünsche in den Kommentaren da.

