Brenda Patea (26) macht ihre neue Beziehung offiziell! Vor Kurzem wurde noch über das Liebesleben der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin spekuliert: So war das Model zeitgleich mit Tennis-Profi Alexander Zverev (22) in London und saß sogar bei dem Turnier des Sportlers mit im Publikum. Weitere Hinweise auf eine Romanze gab es aber bisher nicht. Doch jetzt outen sich die 26-Jährige und der Blondschopf als Liebespaar!

Im Interview mit RTL spricht Brenda über die erste Begegnung mit ihrem Freund im Oktober: "Ich war in Paris gewesen im Café. Und er war dann auch dort. Wir haben Blicke getauscht. Dann kam er halt einfach, hat mich angesprochen und ja, dann hat man sich verabredet am nächsten Tag." Sie hätten sich sofort gut verstanden – doch die Laufstegschönheit habe am Anfang gar nicht gewusst, dass es sich bei ihrem Flirt um einen der erfolgreichsten deutschen Tennisspieler handle.

Der 22-Jährige hält sich allerdings meist bedeckt, wenn es um Privates geht – auch über seine letzte Beziehung hatte er so gut wie gar nicht geredet. "Klar, wir haben uns jetzt darüber unterhalten, ob wir das jetzt privat halten oder, ob wir in die Öffentlichkeit damit gehen. Aber wir haben gesagt: Okay, wir sind zusammen. Wir stehen dazu und das kann auch jeder ruhig wissen", erklärt Brenda nun.

