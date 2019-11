Ging sein größter Wunsch in Erfüllung? Oliver gehört zu den Protagonisten der zweiten Staffel des Reality-TV-Formats Hier & Jetzt. Der 50-Jährige leidet seit einigen Jahren an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS und hat vermutlich nur noch wenige Monate zu leben – immer an seiner Seite: seine schwangere Frau Marina. Bevor der Rheinländer seiner Krankheit erliegt, hat er jedoch noch einen Wunsch!

Aus einer früheren Beziehung hat der Brillenträger bereits ein Kind, genauso wie seine Partnerin. Nun erwarten sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Während Marinas Schwangerschaft hat Oliver vor allem einen Gedanken: "Ich hoffe einfach, dass ich die Geburt miterleben werde. Es gibt keine Prognose, aber ich werde dieses Jahr wohl nicht überleben", erzählte er in der Sendung. Auch wenn sich Olivers Zustand während der Dreharbeiten verschlechterte, sein größter Wunsch ging in Erfüllung: Bei der Geburt seines Sohnes Ende August war er dabei.

Eine weitere Protagonistin, die sich bei "Hier & Jetzt" von Kameras begleiten lässt, ist die 22-jährige Leona. Sie leidet an einer seltenen Form von Krebs, einem Nebennierenkarzinom. Ihr Partner ist während dieser schwierigen Zeit immer an ihrer Seite.

Hier & Jetzt, RTL II Marina und Oliver in einer Folge von "Hier & Jetzt"

Anzeige

Hier & Jetzt, RTL II Marina und Oliver mit ihrem Sohn, "Hier & Jetzt"-Protagonisten

Anzeige

Instagram / leeooonaaaa "Hier & Jetzt"-Protagonistin Leona und ihr Partner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de