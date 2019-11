Auch für Folge drei hat sich Conchita Wurst (31) wieder ein ganz besonderes Outfit einfallen lassen! Bei einer neuen Ausgabe der Talentshow für Deutschlands beste Travestie-Stars wird es heute Abend märchenhaft. "Spieglein, Spieglein...Wer ist die schönste Drag-Queen im ganzen Land?", lautet das Motto der Episode. Doch nicht nur die Kandidaten werfen sich in ihren bunten Drag-Rollen mächtig in Schale – auch Jurymitglied Conchita macht sich schick: Sie wird passend zum Thema zur Indianerprinzessin.

Auf Instagram gewährt die Eurovision Song Contest-Gewinnerin den Fans einen ersten Blick auf ihren Show-Look. Zu einem gelb-schwarz karierten Fransen-Dress, das einseitig schulterfrei ist, hat sie ihre Haare in wilden Dreadlocks frisiert. In dem aufregenden Indianer-Style erinnert Conchita an Häuptlingstochter Pocahontas. Wie der Trailer zur Märchenstunde zeigt, bleibt sie nicht die einzige Indianerin des Abends: Auch Catherrine Leclery präsentiert sich in ihrer Performance als Doppelgängerin der beliebten Disney-Figur.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Conchita mit ihrem Look alle Blicke auf sich gezogen. Ihr spaciges Oberteil glich einer umgedrehten Meerjungfrauenflosse. "Atemberaubend, du siehst immer spitze aus", kommentierte ein Zuschauer im Netz die ausgefallene Kleiderwahl.

Instagram / conchitawurst Conchita Wurst, "Queen of Drags"-Jurorin

Instagram / leclery Drag-Star Catherrine Leclery

ProSieben/Martin Ehleben Bill Kaulitz, Heidi Klum, Conchita Wurst und Amanda Lepore bei "Queen of Drags"

