Conchita Wurst (31) überraschte in der zweiten Folge von Queen of Drags mit einem ganz neuen Look! Am Donnerstagabend drehte sich in der kunterbunten Castingshow alles um das Thema "Future Universe". Dafür warfen sich die neun verbliebenen Kandidatinnen in galaktische Schale und mussten mit einer futuristischen Performance überzeugen. Wie immer stylte sich auch die Jury rund um Conchita, Heidi Klum (46) und Bill Kaulitz (30) für die Entscheidungsauftritte. Vor allem die Eurovision Song Contest-Gewinnerin wagte sich dabei optisch auf neues Terrain!

Conchitas Oberteil glich einer umgedrehten silbernen Meerjungfrauenflosse, die nach oben hin offen war. Dazu wählte sie ein Styling, das wohl ihr Kollege Bill vor ein paar Jahren gerne so getragen hätte. Eine zottelige Longbob-Perücke mit schrägem Pony hing ihr tief ins Gesicht. Unter den Strähnen blitzten super-dunkle Smokey-Eyes hervor. Und wie kam der Look bei Conchitas Followern an?

Die Fans auf Instagram waren von dem gothic-angehauchten Kostüm hellauf begeistert: "Atemberaubend, du siehst immer spitze aus", lautete nur einer der erfreuten Kommentare. Was sagt ihr zu Conchitas Aufzug? Stimmt ab!

