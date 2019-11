Lisa und Lena (17) klettern die Karriereleiter weiter nach oben! 2015 starteten die Zwillinge auf der Lip-Sync-Plattform TikTok durch und wurden im Nu zu echten Netz-Berühmtheiten. Doch im März dieses Jahres löschten sie ihren Account, um sich neuen Projekten zu widmen – gesagt, getan. Die Schwestern haben mittlerweile einen Spielfilm gedreht, einen eigenen YouTube-Channel erstellt und brachten jetzt ihre eigene Schuh-Kollektion mit dem Label Buffalo heraus. Eines ist damit wohl klar: Von ihrem Teenie-Image scheinen sie sich endgültig zu verabschieden zu wollen.

Am vergangenen Dienstag feierte das Duo seine Release-Party in Berlin. Ganz die Profis, die sie mittlerweile sind, stellten sie eine tolle Show auf die Beine. Neben einer heißen Tanz-Performance konnten die beiden auch Popstar Aura Dione (34) für ihren Launch verpflichten. Strahlend stellten sich die Twins dem Blitzlichtgewitter und dabei fiel auf: Der sonst gewohnte Partner-Look gehört nun der Vergangenheit an. Lisa trug ein langes Kleid mit Blumenmuster, während sich Lena für einen Allover-Denim-Style entschieden hatte. Den neuen Karriere-Meilenstein feiern sie also auch mit einem Fashion-Makeover!

Die Designs der 17-Jährigen scheinen ein voller Erfolg zu sein! Gäste wie die GZSZ-Stars Olivia Marei und Annabella Zetsch posierten direkt vor Ort mit den farbenfrohen Tretern. Insgesamt war die Promi-Dichte am Dienstagabend verdammt beeindruckend. Unter anderem mischten sich Love Island-Sternchen Chethrin Schulze (27), die Bachelorette-Boys Keno Rüst und Marco Schmidt und Köln 50667-Star Alexander Molz (24) unters Partyvolk.

Getty Images Aura Dione bei der Buffalo x Lisa und Lena-Release-Party

Getty Images Lena und Lisa beim Release ihrer Buffalo-Kollektio

Getty Images Keno Rüst und Marco Schmidt bei einem Event in Berlin

