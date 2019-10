Die Fans von Lisa und Lena (17) wünschen sich endlich Videos der Zwillinge auf Deutsch! Bekannt wurden die beiden vor allem durch ihre Videos auf Musically und TikTok: Mit aufwendigen Lip-Sync-Clips sammelten sie Millionen Follower. Dabei waren ihre Stimmen eher selten zu hören – das änderte sich allerdings vor einigen Monaten endgültig, als sie ihre TikTok-Karriere an den Nagel hängten und die Webshow "xLL" auf YouTube starteten, in der sie Challenges machen oder Stars zum Interview treffen. Dabei sprechen sie meist Englisch, was ihre Fans hierzulande allerdings total schade finden!

Unter allen Show-Episoden auf YouTube sammeln sich mittlerweile enttäuschte Kommentare: "Redet doch auf Deutsch, ist viel sympathischer!" oder "Könnt ihr mal ein Video auf Deutsch machen?" beschweren sich etliche Abonnenten. Auffällig ist nämlich: Die Zuschauer sprechen Lisa und Lena stets auf Englisch an, untereinander rutschen ihnen aber trotzdem viele deutsche Sätze heraus. Und auch am Akzent der gebürtigen Stuttgarterinnen haben die Netz-User einiges auszusetzen.

Gerade die jüngeren Fans der Influencerinnen aus Deutschland kommen dadurch nicht auf ihre Kosten. Dabei wäre die Lösung denkbar einfach: Wenn es nach einigen Kommentatoren auf der Video-Plattform ginge, würden die zwei einfach Clips auf Deutsch drehen und englische Untertitel einblenden. Was haltet ihr davon? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, Influencerinnen

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena im Juni 2019

Bieber, Tamara / ActionPress Lisa und Lena bei den Nickelodeon Kids Choice Awards 2019

