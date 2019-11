Seltene Schnappschüsse von Leonardo DiCaprio (45) und seiner Herzdame! Schon seit über einem Jahr sind der Hollywood-Star und das Model Camila Morrone (22) ein Paar, so dass sogar schon über eine Verlobung spekuliert worden ist. Dennoch versuchen sie anscheinend, ihr gemeinsames Leben strikt aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, was es Paparazzi erschwert, sie zusammen vor die Linse zu bekommen. Jetzt sind Leo und Camila Seite an Seite in West Hollywood gesichtet worden!

Fotografen erwischten das Liebespaar vor ein paar Tagen mit Freunden vor den San Vicente Bungalows, ein Restaurant, wo sie offenbar essen wollten. Leo trug einen schwarzen Hoodie mit hochgezogener Kapuze und wandte seinen Kopf von den Kameras ab. Camila hingegen schien gegen das Blitzlichtgewitter keine Einwände zu haben – erhobenen Hauptes zeigte sie sich in einer schwarzen Lederjacke, einer Destroyed-Jeans und High Heels.

Obwohl die Beziehung von Leo und Camila schon länger andauert, erntet das Vogue-Covergirl besonders in den sozialen Netzwerken eine Menge Kritik. Da sie 23 Jahre jünger als ihr Liebster ist, bezweifeln viele die Echtheit ihrer Liebe. "Ich hatte das Gefühl, ich müsste sagen: 'Ihr seid scheiße! Ihr seid wirklich gemein'", redete Camila gegenüber Vulture Klartext.

Backgrid Leonardo DiCaprio und Camila Morrone, November 2019

Anzeige

Backgrid Leonardo DiCaprio und Camila Morrone, November 2019

Anzeige

Backgrid Leonardo DiCaprio und Camila Morrone, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de