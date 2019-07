Camila Morrone steht zu ihrer Liebe zu Leonardo DiCaprio (44)! Knapp ein Jahr ist das US-amerikanische Model nun schon mit der Hollywood-Legende liiert. Trotzdem wird den beiden wegen ihres Altersunterschieds von 22 Jahren im Netz ständig vorgeworfen, ihre Beziehung sei nicht echt – Leo wolle nur eine junge Freundin und Camila sei lediglich auf seinen Ruhm aus. Doch nun wehrte sich die 22-Jährige gegen die Vorwürfe und verteidigte ihre Liebe mit einer klaren Ansage!

Offenbar hatte Camila genug von den fiesen Kommentaren bezüglich Leo unter ihren Beiträgen – in einer Instagram-Livestory machte sie ihrem Ärger jetzt Luft. "Ich habe mir gerade ein paar der Nachrichten durchgelesen und mein Gott, hier sind manche Menschen so gemein und voller Hass gegenüber zwei Menschen, die sie überhaupt nicht kennen", wunderte sich die Brünette. "Ich hoffe einfach, dass diese Menschen irgendwann lernen, mit ein bisschen weniger Hass zu leben und ihre Zeit und ihr Interesse auf andere Aktivitäten zu richten, weil sich ein Leben ohne Hass wirklich gut anfühlt", appellierte sie an besagte Follower.

Ansonsten halten Leo und Camila ihre Beziehung ziemlich privat und äußern sich selten öffentlich dazu. Erst im vergangenen Mai gaben die Turteltauben ihr offizielles Pärchen-Debüt bei den Filmfestspielen von Cannes zur Premiere seines Films "Once Upon A Time In Hollywood". Wie InStyle berichtet, soll es ziemlich ernst zwischen den beiden sein: Der Schauspieler habe die Freundin bereits vor langer Zeit seinen Eltern vorgestellt.

