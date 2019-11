Tolle Neuigkeiten für alle Downton Abbey-Fans: Ein zweiter Film über die Geschichte der Familie Crawley soll in die Kinos kommen! Vier Jahre nach der letzten Folge der beliebte Drama-Serie gelangte im September endlich die Film-Adaption auf die große Leinwand – und zwar mit Erfolg: Der Streifen hat bisher insgesamt 185,8 Millionen US-Dollar eingespielt. Kein Wunder also, dass eine Fortsetzung des Historienfilms geplant ist!

Diese News verkündete Gareth Neame, einer der Produzenten von "Downton Abbey", im Interview mit The Hollywood Reporter: "Wir führen aktuell Gespräche darüber. Wir arbeiten an der Geschichte und am möglichen Drehtermin." Bei aller Vorfreude gebe es für die Macher jedoch eine wichtige Sache zu berücksichtigen: "Wie schon beim ersten Film müssen wir nun versuchen, den ganzen Cast wieder zusammenzuführen", erklärte Gareth. Das sei auch bei Film Nummer eins eine riesige Herausforderung gewesen.

Bereits Anfang Oktober hatte "Downton Abbey"-Darstellerin Phyllis Logan, die Mrs. Hughes verkörpert, gegenüber Promiflash einen zweiten Teil angedeutet. Außerdem verriet sie im Interview, was ihrer Meinung nach den Erfolg der Serie ausmacht: "Es gibt tolle Storylines und Charaktere und es beinhaltet zudem viel Humor, kann aber auch recht dramatisch sein. Ich denke, dass Kostüm-Dramen die Menschen anziehen, und immerhin spielt das Ganze nicht zu sehr in der Vergangenheit."

Collection Christophel/ActionPress Maggie Smith, Hugh Bonneville und Michelle Dockery in "Downton Abbey"

ActionPress/Landmark Media Press and Picture Sophie McShera und Lesley Nicol in "Downton Abbey"

Getty Images Phyllis Logan, Schauspielerin

