In der fünften Folge der aktuellen Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel hatte das Warten für Christina und Marcel endlich ein Ende. Die beiden begegneten sich zum allerersten Mal auf dem Standesamt und sagten vor laufenden Kameras "Ja" zueinander. Was den Zuschauern dabei nicht entging: Sie schienen auf Anhieb verzaubert, konnten den Blick gar nicht voneinander abwenden. Doch wie hat die Braut ihren großen Tag empfunden? Promiflash hakt bei der 25-Jährigen nach.

Im Interview steht die Gesundheits- und Krankenpflegerin Rede und Antwort. Das Gefühl, das sie während der Trauung hatte, in Worte zu fassen, fällt ihr jedoch nicht leicht. "Es fühlt sich noch etwas ungewohnt an. Das Warten auf ihn hat so lange gedauert und ging dann doch so schnell. Plötzlich war er da, mein Ehemann. Ein unglaubliches Gefühl an Vertrauen und Geborgenheit", schwärmt Christina von dem Moment. Nach dem Jawort ging es für das frisch vermählte Paar, dessen Familien und Freunde zur Hochzeits-Location, wo erst einmal angestoßen wurde.

Aber war die romantische Sause so, wie Christina sie sich gewünscht hatte? "Die Hochzeit war wunderschön, allerdings war es doch sehr hektisch und man hatte wenig Zeit für die Familie und Freunde", erinnert sich die Blondine. Wie es bei ihr und dem 30-jährigen Marcel weitergeht, erfahren die Fans in der nächsten Episode der Kuppelshow.

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Christina und Marcel

Instagram / christina_hadeb Marcel und Christina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2019

Instagram / christina_hadeb Christina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

