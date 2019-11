Sind sie unter der Haube? Jetzt waren sie an der Reihe: Die Trauung von Christina und Marcel stand in der fünften Folge von Hochzeit auf den ersten Blick auf dem Plan. Natürlich war die Aufregung bei Braut und Bräutigam vor der Hochzeit groß: Wie wird der andere reagieren und was wird er oder sie sagen? Doch im entscheidenden Moment fiel jede Spannung von ihnen ab: Überglücklich und mit einem Strahlen im Gesicht gaben sie sich das Jawort!

"Ich hoffe, dass ich auf jemanden treffe, der mich direkt anstrahlt und bei dem ich merke, dass es passt. Wenn er mich sieht, wäre es natürlich schön, wenn er denkt: 'Sie schaut gut aus'" – waren Christinas letzte Gedanken, bevor sie im Standesamt auf ihren potenziellen Ehemann traf. Und was soll man sagen – der 30-Jährige war hin und weg von seiner Braut! "Ich war so geflasht, weil sie so schön ist. Sie hat ein bezauberndes Lächeln – so süß", schwärmte der Mechatroniker. Und auch die Blondine war glücklich mit ihrem Match: "Er hat mich angelacht und das war das Allerschönste."

Ein besonderes Highlight der Zeremonie: Nach dem Aufsagen der Ehegelübde spielte ein Trompeter "Küss mich, halt mich, lieb mich" – die deutschsprachige Interpretation der Filmmusik von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Christina musste danach mit den Tränen kämpfen. "Es ist immer schwierig, seine Frau weinen zu sehen, aber es waren ja Freudentränen", kommentierte Marcel die Szene. "Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1.

Sat.1 / Christoph Assmann Christina und Marcel vor ihrem Jawort bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Christina und Marcel

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Christina und Marcel, Kandidaten bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Christina und Marcel nach ihrem Jawort bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 / Christoph Assmann Christina und Marcel bei ihrer Hochzeitsparty

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Marcel und Christina



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de