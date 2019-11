Süße Details von Brenda Patea (26)! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin machte jetzt ihre neue Beziehung öffentlich. Nachdem die Castingshow-Teilnehmerin des Öfteren bei Tennisspielen auf der Tribüne gesehen wurde, erklärte sie nun, auf welchen Ballstar sie ein Auge geworfen hat: Sie ist mit keinem Geringen als dem neuen deutschen Supertalent Alexander Zverev (22) zusammen. Jetzt erzählte Brenda, was sie an dem Lockenkopf so sehr in den Bann zieht.

Im Interview mit Gala plauderte die Beauty nun aus dem Nähkästchen. Bei ihrem ersten Date sei sie etwas neben der Spur gewesen: "Er ist ja auch ein sehr gut aussehender Mann. Seine Augen haben mich vom ersten Moment an fasziniert. Dann ist er so charmant und witzig – und noch einen Kopf größer als ich." Das erlebe sie als Model eher selten. Neben seinem Aussehen gibt es da allerdings eine Charaktereigenschaft, die es ihr besonders angetan hat. "Seine Ehrlichkeit. Er ist niemand, der sich verstellt", fügte die 26-Jährige hinzu.

Ganz einfach ist die Beziehung der beiden allerdings nicht. Der Tennisprofi spielt ständig irgendwo anders auf der Welt, während das Model von einem Shooting zum nächsten jettet. "Bislang haben wir es geschafft, jeden Tag miteinander zu telefonieren. Er hat mich auch eingeladen, ihn zu seinen Turnieren zu begleiten", verriet Brenda weiter. Wenn es zeitlich bei ihr passt, wolle sie auf dieses Angebot auch eingehen.

Getty Images Alexander Zverev beim Shanghai Masters-Turnier

Instagram / brendapatea Brenda in Berlin

Han Yan / Xinhua Alexander Zverev in London 2019

