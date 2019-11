Sind die Schwestern Kendall (24) und Kylie Jenner (22) womöglich nach Australien unterwegs? Seit fast zwei Wochen stellt sich Caitlyn Jenner (70) dort den Herausforderungen im Regenwald – als Kandidatin der britischen Ausgabe des Dschungelcamps. Nachdem die Sechsfach-Mutter nicht mit Briefen aus der Heimat belohnt wurde, hat ihre Community nun neue Hoffnung geschöpft: Die Geschwister teilten nun Aufnahmen aus einem Privatjet – eilen sie womöglich Caitlyn zur Hilfe?

Während Kylie via Instagram ein Video vom Flugplatz teilte, postete Kendall kurz darauf in ihrer Story ein Flugzeug-Bild mit den Worten: "Kylie kommt, um mich abzuholen!". Bei den Fans gingen sofort alle Alarmglocken an: Es wurde direkt vermutet, dass das Duo mit Sprössling Stormi (1) im Gepäck aufbricht, um das Jenner-Oberhaupt in der Wildnis zu unterstützen. Oder haben die Unternehmerinnen doch nur einen gemeinsamen Business-Termin für ihre Bekleidungsmarke auf der Agenda? Den konkreten Anlass für ihre Flugreise verrieten sie bisher nicht.

Wer Caitlyn nach ihrem Ausscheiden aus dem Dschungelcamp in Empfang nehmen würde, ist ebenfalls noch unklar. Doch daran musste der Reality-TV-Star bis jetzt noch keine Gedanken verschwenden, denn es läuft erstaunlich gut: In der vergangenen Folge wurde die TV-Bekanntheit sogar zur neuen Anführerin des Camps gewählt!

Dimitrios Kambouris/ Getty Images Kendall Jenner und Kylie Jenner beim "The Business of Fashion"-Dinner

Getty Images Caitlyn Jenner im September 2019

ActionPress Caitlyn Jenner im November 2019

