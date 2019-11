Es war die Überraschung im Kosmos des Reality-TVs: Caitlyn Jenner (70) stellt sich in diesem Jahr Spinnen, Kakerlaken und anderen Krabbeltieren im australischen Dschungel und nimmt an der britischen Ausgabe von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! teil. Die Chance, am Ende tatsächlich die Krone mit ins US-amerikanische Zuhause zu nehmen, stehen für die 70-Jährige momentan nicht einmal schlecht!

Das Abenteuer hat begonnen: Seit Sonntag können die Zuschauer Caitlyn und neun weitere Prominente im Dschungelcamp beobachten. In der ersten Folge hat sie bereits einen respektablen Start hingelegt und sich schon jetzt den Titel als Publikumsliebling erkämpft. Unter anderem, weil sie furchtlos mit einem Fallschirm aus einem Helikopter sprang. Viele User auf Twitter sind sich einig, dass sie die Krone verdient hat. "Ich sage es euch – Caitlyn Jenner wird gewinnen", "Caitlyn ist jetzt schon TV-Gold" und "Ich liebe Caitlyn von ganzem Herzen. Was für eine Legende", lauteten nur einige der Tweets.

Finanziell hat die Sport- und TV-Persönlichkeit sowieso schon gewonnen. Wie Insider verraten haben, soll sie für ihre Teilnahme eine stolze Gage von 500.000 Pfund (umgerechnet 585.400 Euro) bekommen haben!

Backgrid Caitlyn Jenner nach ihrer Landung in Australien

Backgrid; ActionPress Caitlyn Jenner, Reality-TV-Star

Rich Polk / Getty Images Caitlyn Jenner

