Schlabberlook kommt bei Sofia Richie (21) selbst im Urlaub nicht auf den gepflegten Luxuskörper! Das Model gönnt sich gerade ein paar freie Tage unter der Sonne von Florida. Zusammen mit ihrem Freund Scott Disick (36) räkelte sich die Blondine entspannt abwechselnd auf einer Jacht vor Miami oder im knappen Bikini am Sandstrand. In Sachen Ausgeh-Styling lässt sich Sofia auch in ihren Ferien nicht lumpen: Sie schlüpft bevorzugt in teure Fummel- – auch wenn sie sportlich unterwegs ist!

Auf Instagram teilte die 21-Jährige Bilder von ihrem After-Sun-Style: Dabei kombiniert sie ein bauchfreies, pinkfarbenes Poloshirt mit einer fliederfarbenen High-Waist-Hose. Der Look: farbenfrohe, ebenso teure wie extravagante Designermarken, die die US-Amerikanerin besonders schätzt – ein Oberteil von Yves Saint Laurent und eine Stoffhose aus dem Hause Mugler.

Doch nicht nur mit kostspieligen Outfits sorgt die Tochter von Lionel Richie (70) gerne für Aufsehen – auch mit einem extrem kurzen sexy Dress war sie vor ein paar Tagen in die Schlagzeilen geraten: In West Hollywood wurde sie in einem schwarzen Minikleid abgelichtet, dessen Saum nur ganz knapp unter ihrem Po endete.

Instagram / sofiarichie Sofia Richie November 2019

Anzeige

Instagram / sofiarichie Sofia Richie November 2019

Anzeige

SplashNews.com Sofia Richie im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de